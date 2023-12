Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu kolm otsust, mille eesmärk on üht- või teistpidi Ukrainat majanduslikult aidata. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kaebas kõik need eelnõud riigikohtusse, põhjuseks toodi, et eelnõusid menetleti põhiseadusvastaselt.