NÄDALA RETSEPTID ⟩ Pidulikud pipstükid ahjukalast šokolaadivahuni

Kui tundub, et pühadevorsti ja lihapraadi on söödud liiga palju, panustage vana-aastaõhtul kalale. Võine ja kuldpruun röstsai kergsoolalõhega või punase kalamarja, hapukoore ja peene sibulahakkega on õhtu sissejuhatuseks piisavalt pidulik.