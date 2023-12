Toom märkis, et alles hiljuti ei olnud Ratasel tema suunas mingeid probleeme. «Zoja Paljamari lugu, see on ammune juba,» lausus Toom. «Ta saadeti välja juba ja 28. juunil. Jüri Ratas ja Jaanus Karilaid mõlemad kommenteerisid seda sõnadega «meil on õigusriik, kõik võivad kohtusse pöörduda. Jah, meile see ei meeldi, kuid see olukord on normaalne õigusriigis.» Seega nad mõlemad räägivad, et kõik on korras,» lausus Toom.