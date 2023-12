Tallinna kesklinna linnaosavanem Monika Haukanõmm ütles, et mullu ilutulestikust loobumine ei olnud ühekordne eksperiment ega kampaania Euroopa rohelise pealinna tiitliaastal, vaid kindel samm kõigi elanike ning ka nende neljajalgsete sõprade, linnaloomade- ja lindudega arvestava linna poole. «Rääkimata nendest inimestest, kelle kodus on sõda. Sel aastal ei räägi me ainult Ukrainast, vaid ka Lähis-Idas toimuvast,» ütles Haukanõmm.