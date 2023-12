«Tuletan meelde, et väga pikka aega Euroopa Liidu silmis tuumaenergia ei olnud roheline energia. See oli must, kahjulik energia. Aga seoses Ukraina sõja algusega ja seoses üleüldise suure strateegiliste varude probleemiga Kesk-Euroopas ja Saksamaal, muudeti seda seisukohta suhteliselt libedalt ja tuumaenergia kuulub nüüd ka sobivate energialiikide hulka, kuigi samal ajal Saksamaa sulgeb oma tuumajaamu ja on laiendanud söeelektrijaamade tööd,» ütles Hõbemägi.