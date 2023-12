Aasta algus toob kuni 28 külmakraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul sajab kohati lund ja võib tuisata. Puhub idakaaretuul 1–7, saartel ja rannikul tugevneb ida-, kirdetuul hommikuks 6–12, puhanguti kuni 16 m/s. Külma on 8–14, rannikul kohati 4 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Põhja-Eestis sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 7–13, rannikul kohati 3 kraadi, õhtul langeb idapoolsetes maakondades termomeetrinäit kuni 20 miinuskraadini.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 16–23, saartel 8–15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 16–23, saartel 8–15 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 17–25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 10–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati vähest lund. Puhub idakaaretuul 4–10, saartel idatuul 8–12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 15–25, saartel 9–15°C.