Hingekriipiv annetus: ootamatult surnud pereisa ilutulestikuraha läks heategevuseks

«Kaotasin 5.detsembril ootamatult enda elukaaslase, kes läks varahommikul tööle aga terviserikke tõttu õhtul koju enam ei naasenudki,» kirjutas vähiravifondile Kai.

Isata jäid neli last, kellest kõige pisem viiekuune.

«Traditsiooniks oli saanud, et aasta viimase päeva lõunal läks ta alati suuremate lastega ilutulestikku soetama,» kirjutas Kai ootamatult kaotatud mehe kohta. «Sel korral otsustasin 100 eurot aga vähiravifondile annetada. Loodan südamest, et see pisikene summa aitab kellegi eluküünlal kauem särada. Teete imelist asja!»

Vähiravifond on aastalõpu eel teatanud mitmeid rõõmusõnumeid - annetajate toel toetatud vähiravi toimib. Ravi on aga kallis, selle tasumise eest on fond tänulik annetajatele.

«Täna oli järjekordne päev, mil soetasime ühekorraga peaaegu 100 000 euro eest ravimeid. Homme soetame veel 50 000 euro eest. Sel aastal oleme ravimifirmadele tasunud õige mitu miljonit,» tõdes Kingitud Elu meeskond kolm päeva tagasi.

«Vägevad summad! Aga tähtis on hoopis see, et aasta lõpus võime taas tõdeda: kõik ravid on kenasti rahastatud. Inimestel on lootus ja võimalus elada. Uus aasta võib tulla südamerahuga. Saab veel unistada ja teha tulevikuplaane.»

Ka tänavuse aasta lõpetas Kingitud Elu kurioosse tõdemusega, et lisaks vähihaigetele «ravib» vähiravifond ka riigikassat. «Sel aastal tasume ravimeid ostes käibemaksu summas ligi 400 000 eurot. See raha tuleb ei kusagilt mujalt kui lahketelt annetajatelt. Aga ilma käibemaksuta kuidagi ravimeid osta ei saa. See teema on eriti valimiste eelsel ajal eravestlustes pannud paljusid poliitikuid kulme kergitama: see ei kõla neile sugugi loogiliselt, et fond teeb justkui riigi tegemata tööd, kuid peab selle eest veel riigile peale maksma. Tänini on igatahes Toompea suunalt vaikus…»