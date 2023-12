Looduses tuleb pööraste isendite aasta

Aasta lind kägu (Cuculus canorus) on tuntud oma veidra puuk-eluviisi tõttu: ei ehita ise pesa, muneb teiste lindude, tavaliselt väikeste värvuliste pessa umbes 20 muna. Hetkel, mil pesaomanikud on eemale lennanud, poetab ta igasse pessa ühe muna.

Veider lind vallutas juba vanarahva jutud. Rahvapärimuse andmebaasis Folklore.ee on kägu tähtsuselt lind number üks varese ja pääsukese ees. Kägu on rahvapärimises fataalne surmakuulutaja ja ärapetja. Juba see, kui kägu tuleb kukkuma koduaeda, on halb enne.

Kuna kägu on pigem kuulda, kui näha, on temast häid pilte vähe. Sestap alustab käo aasta linnuks valinud Eesti ornitoloogiaühing käofotode kogumist, et oleks piisavalt ülesvõtteid aasta linnu kodulehe ja muude materjalide illustreerimiseks: eoy.ee/fotoannetus.

Käo aasta uudiseid ja tegevusi saab alates jaanuarist jälgida aasta linnu kodulehel ja Eesti Ornitoloogiaühingu Facebooki lehel.

Isegi sammal on pöörane ja kiuslik

Samblasõbrad valisid detsembri algul aasta samblaks 25 poolthäälega 56st hariliku helviku (Marchantia polymorpha), löögile ei pääsenud ei kohev udesammal ega harilik skorpionsammal.