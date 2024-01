Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tunnistas, et mullu kevade otsus kormoranide arvukuse reguleerimise kohta sai tehtud parima kättesaadava teadmise ja arusaamise pinnalt. «Enne otsuse langetamist suhtles keskkonnaamet erinevate osapooltega, kaalus nii kalavarude kui lindude kaitse argumente, ning leidis, et väikesemahuline õlitamine laidudel, kus teisi linde pole, on sobiv kompromiss,» selgitas Vakra.

«Amet on suhtluses ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga, et uuendada ja värskendada uuringuid ehk saada selgemad ja konkreetsemad vastused küsimustele, kui palju kormoranid kala söövad ja kui tugevalt nad konkureerivad kaluritega saagi pärast,» ütles Vakra, lisades, et nii kalurite kui ornitoloogiaühingu mured on mõistetavad ja keskkonnaameti roll on teha siin kaalutlusotsus.

Keskkonnaamet andis möödunud aasta 31. märtsil load kormoranimunade õlitamiseks kaheteistkümnel laiul, millest kümme asuvad kaitsealade sihtkaitsevööndites. Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas aprillis halduskohtus kormoranimunade õlitamiseks antud load ning detsembris otsustas Tallinna halduskohus, et keskkonnaameti korraldused olid õigusvastased.

Kohus leidis, et kormoranide tekitatav tõsine kahju kalandusele on tõendamata. Ainuüksi see, et kormoran kergesti kättesaadavast kalast toitub, ei kinnita tõsise kahju tekitamist. Keskkonnaamet tugines lubasid andes 15 aastat vanale kormorani ohjamise tegevuskavale, mis omakorda põhines 25 aastat vanadel toitumisuuringutel. Kohus nentis, et kaasaegsete andmete poole pealt on vaidlusalused korraldused äärmiselt kasinalt põhjendatud.

«Õlitamise loa oleks keskkonnaamet kalavarude kaitseks erandkorras võinud anda siis, kui oleks selgeks tehtud, et kormoran põhjustab rannakaluritele tõsist majanduslikku kahju. Seda ei ole aga välja selgitatud. Kohus ütles, et sellises olukorras on kormorani ohjamine õigusvastane,» selgitas Eesti Ornitoloogiühingut kohtus esindanud linnukaitse spetsialist Liis Keerberg.

Halduskohus hindas õigusvastaseks ka õlitamise lubade andmise kaitsealade sihtkaitsevöönditesse. Sellistele aladele õlitamislubade andmiseks olid keskkonnaameti põhjendused kohtu hinnangul puudulikud. Et laidudel pesitsevad lisaks kormoranidele ka teised, sealhulgas kaitsealused ja ohustatud liigid, pidanuks kaaluma ja hindama, millist mõju õlitamisega kaasnev häirimine võib neile teistele liikidele põhjustada. Kohtu hinnangul oli selle tegemata jätmine õigusvastane.