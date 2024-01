Kõrvalteedel on suur libeduse oht

Pärastlõunal on Eesti põhimaanteed Lääne-Eestis soolamärjad, mujal Eestis on sõiduradade vahel lumesegu ja teeolud on lumisemad. Kõrvalmaanteedel on suur libeduse oht ning muud väiksemad teed võivad olla ka raskesti läbitavad.