Leige huvi: ühistud ei tormanud keldrisse varjumiskoha ehitamiseks raha küsima

Päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek rõhutas, et pilootprojekt oli mõeldud eelkõige kortermajasid silmas pidades. «Eesmärk oli teada saada, millised on korteriühistute kõige suuremad murekohad ja milline on reaalne rahaline ressurss selleks, et keldrid üldse varjumiskõlblikuks muuta,» lisas Kreek.