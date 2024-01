SEITSME MAA JA MERE TAGA ⟩ Eestlasest polaarteadlane: suurematest tormidest Antarktikas oleme seni pääsenud

Sügisel alanud ja mitu kuud vältaval ekspeditsioonil Antarktikas viibib Tisler kümnendat korda. Tema töökohaks on soomlaste Aboa polaarjaam. «Elurütm on käinud kuidagi väikese nihkega, nii jõulud kui ka aastavahetus on saabunud juba mitmendat korda kaugel Eestist – Antarktikas, Kuninganna Maudi maal,» vahendas ta Postimehele e-kirja teel.