Eesti sõjablogija ehitab Ameerikas üles endanimelist armeed

Rehit kannustab tagant see, et iga kord, kui ta on käinud Kiievis ja seal sõduritega rääkinud, on ta kuulnud, kuidas nad on kaotanud vendi ja isasid – kuid on enda kinnitusel kuulnud oma peas midagi veel. «Ma kuulen, et need mehed on langenud ka Eesti vabaduse eest enda teadmata,» ütleb ta. «Asi on selge: ma teen kõik Ukraina võidu nimel, seega otseselt ka Eesti vabaduse nimel, sest siin kasvasin mina, siin kasvavad minu lapsed. Siin on minu üks ja ainus emakeel ning kultuur, minu rahvas.»