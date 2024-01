VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Karge külm ei takista sportlasi: vette on lihtne minna, aga sealt välja tulla on külm

Pirita spordiradadel võis aga siiski märgata suuremat liikumist – trehvasime seal kolme suusatajat, kes olid tulnud tavapärast trenni tegema. Parajasti igapäevast suusaringi teinud jalgrattur Gert Jõeäär ütles Postimehele, et õige riietusega ei ole tegelikult sugugi nii külm sporti teha. «Ma ütleks, et väga mõnus on. Riided seljas ja mask ees – siis ei ole hullu ja tegelikult on soe,» ütles ta. Viimast oli küll raske uskuda, sest mehe ripsmed ja kulmud olid jäätunud, kuid pärast meiega vestlemist jätkas ta kiire sammuga oma suusaringi.