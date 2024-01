Erametsaliidu volinike koosolekul detsembri alguses kirjutasid metsaomanikud ühiselt alla valitsusele ja riigikogule saadetud pöördumisele «Looduskaitselised piirangud peab omanikule kohe ja õiglaselt hüvitama!», milles väitsid, et eraomandis metsale looduskaitselisi piiranguid seades ei maksa riik õiglast ja õigeaegset hüvitist

«Kui maaomanikud näevad, et kodumetsad võetakse ilma õiglase hüvitiseta käest, ei majanda nad metsa viisil, mis loodusväärtusi suurendada aitaks. Tänast olukorda aitaks suuresti lahendada see, kui looduskaitseliste piirangute alla jäänud maa omanikul oleks võimalik piirangute eest saada õiglast hüvitist, vahetada maa samaväärse riigimaa vastu või müüa see õiglase hinnaga riigile,» väitis kirjas erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik.