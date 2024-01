Jaapanis ei olnud tõsisemaid lennuõnnetusi juhtunud aastakümneid, kuid 2. jaanuaril kihutas Haneda lennujaamas maanduv Airbus 350 vastu väiksemat lennukit (kus hukkus viis inimest) ja mõni sekund hiljem võtsid leegid võimust. Et kõik 379 inimest lainerist eluga välja said, tulenes Tallinna lennujaama päästeteenistuse juhi Silver Luige sõnul ka jaapanlaste distsiplineeritusest. Näiteks ei hakatud püüdma päästa käsipagasit, mis evakueerimiste puhul on osutunud halvaks kombeks näiteks USAs.