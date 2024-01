Põhjus, miks äriõigusele spetsialiseerunud rohkem kui neljasaja advokaadi, juristi, maksukonsultandi ja äriteenuste töötajaga büroo pole Valgevenest lahkunud varem, tuleneb Soraineni Eesti kontori juhtivpartneri Kaupo Lepasepa sõnul sellest, et neil on seal riigis arvukalt suuri, rohkem kui tuhande töötajaga kliente, sh lääne suurettevõtteid ja rahvusvahelisi advokaadibüroosid, kes on Ukraina-vastase agressiooni tõttu vajanud abi oma ettevõtmiste ümberkorraldamisel ja kokkutõmbamisel.