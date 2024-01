POLIITKÕLAKAD ⟩ Mihhail Kõlvart lasi Keskerakonnas asjadel üle pea kasvada

Mis puudutab Jüri Ratase võimalikku Keskerakonna hülgamist, siis leiavad mitmed allikad, et erakonna endise esimehena pole tal seda kerge teha. Aga kui ta siiski nii otsustab, on ka Ratase edasine valik ilmselt sotsid, leiavad allikad. «Ta tahab minna nagu staar – üksi,» on Postimehele öeldud. Samas on väidetud, et Ratasel on emotsionaalselt kõige raskem: «Mõistus ütleb, et et Keskerakonnaga on tema jaoks kõik, aga südames on see partei ju pool tema elu.»