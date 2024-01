PROKURATUUR VAIDLUSTAS ⟩ Krüptoärimehed ei pääse täna jalavõruga vabadusse

Riigi peaprokuröri Andres Parmase sõnul on Tallinna ringkonnakohtu detsembrikuine otsus asendada väljaandmisvahistamine elektroonilise valvega on Eesti õiguspraktikas esmakordne, kuid prokuratuuri hinnangul ei ole see praeguse juhtumi ja süüdistatavate puhul põhjendatud.