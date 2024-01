Tema sõnul seisab koalitsioonil ees raskete reformide aasta: läbi on vaja teha eelarve revisjon, haridusleppe sõlmimine, kliimaseaduse vastu võtmine, automaksu kokkulepe, riigireformi otsused. «Ja me saime täna kuus toetajat juurde nendele reformidele. Väga keerulistel aegadel nagu praegu, keset sõda ja majandus- ja kliimakriisi on Eestile ainult hea see, et koalitsiooni toetus suureneb,» lisas Kallas. Mis puudutab opositsiooni, siis muutus see tema sõnul veelgi lõhestatumaks. Kallas põhjendas: «Keskerakond liigub aina enam vähemuse erakonnaks, mis ei ole aga tõenäoliselt sobilik koostööpartner konservatiivsetele EKRE-le ja Isamaale.»