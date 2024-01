Pakaseline ilm lõi Tallinna kodutute varjupaigad rahvast täis

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktori Kersti Põldemaa sõnul on pealinnas koduta inimestele vältimatu sotsiaalabi korras avatud kaks öömaja kokku 86 kohaga ja üks varjupaik. Öömajad asuvad aadressidel Merelahe 4, kus on 26 kohta meestele, ning Suur-Sõjamäe 6a, kus on 50 kohta meestele ja 10 kohta naistele. 15 kohaga varjupaik asub Kauge 4 majas.

«Öömajade kohad on täidetud, kuid toimub ka operatiivne regulaarne liikumine: inimesi suunatakse resotsialiseerimis-teenusele, teiste omavalitsuse inimesi saadetakse kodukohta ja nii edasi. Ukse taha ei ole tulnud kedagi jätta," rääkis Põldemaa, lisades, et Tallinn on valmis ka eriliseks olukorraks ning vajadusel suudetakse tagada majutuse veel 20 inimesele.

Põldemaa sõnul on öömajad avatud tavalise rütmi järgi ehk õhtul kella 19-st kuni järgmisel hommikul kella 9.ni. «Päevasel ajal on avatud päevakeskus aadressil Suur-Sõjamäe 6a, mida kasutab regulaarselt 40–60 inimest," lisas Põldemaa.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb ööl vastu laupäeva kuni 30 kraadi külma ning ka päeval on ees ootamas krõbedad miinuskraadid. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel valdavalt põhja- ja kirdetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 16-26, kohati kuni 30, saartel ja kohati rannikul 10-15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhjarannikul ja saartel sajab kohati lund. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel idakaare tuul 4-10 m/s. Külma on 15-24, saartel ja kohati rannikul 8-14 kraadi.