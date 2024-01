TUISK VALLUTAS TALLINNA ⟩ Otsi sahka, kust sa saad

Lasnamäelt autosõitu alustades on tuisk täies hoos – teed on lumega kaetud, autode tagaklaasid valge lumevaiba all ning ka teletorni asemel laiutab suur tuisupilv. 50 alas sõidetakse 40ga, sõit venib, tekib ummik. Ainukene hea asi on, et halb nähtavus ei võimalda näha ummiku pikkust ja tekib tunne, et justkui hõljuks autoga karge lumesaju sees. Ainult krobeline teekate annab märku, et talvevõlumaalaadse saanisõiduga siiski tegemist ei ole. Nii mõnigi auto ukerdab lumisel teel üsnagi unikaalselt – kelles lööb välja sisemine driftiäss, kes eelistab kulgeda tavalisest rahulikumas tempos ja kes põrutab, lumine lohesaba taga, kaassõitjatest mööda.