Eestisse jõudsid õlalt lastavad lühimaa õhutõrjesüsteemid PIORUN

PIORUN on Poolas väljatöötatud ja 2019. aastal relvastusse võetud õhutõrje relvasüsteem, mis suudab sihtmärke tabada kuni kaheksa kilomeetri kauguselt ning võimaldab üksustel tegutseda ööpäevaringselt. Süsteem on kasutusel nii Poolas kui ka Ukrainas, kus see on oma töökindlust hästi tõestanud, olles Ukraina sõja üks õnnestunumaid relvasüsteeme.