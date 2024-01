Jõulupuu leiab lõpu lõkkes või loomade ninaesisena

Paljudes majapidamistes on kombeks need tükeldada ja seejärel ahjus, pliidi all või lõkkes põletada. Lääne-Virumaal Salla külas elavale kunstnikule Hando Kuntrole pakkus üks kuusk pühade ajal silmarõõmu õues oma loomulikus keskkonnas ja teine toodi jõuludeks tuppa. Tubane jõulukuusk leiab nüüd lõpu meistrimehe saunas, mille remontimisega on Kuntro praegu innukalt ametis. «Lõikan kuuse oksakääridega toas tükkideks, panen kotti, viin sauna ja põletan seal pliidi all. Nii annab ta veel viimast korda soojust,» rääkis Kuntro. «Pliidil on suured rõngad ja plaat käib pealt ära – saab sealt august sisse panna ja on asi unustatud. Mul on iga päev saunas tuli pliidi all, sest nokitsemiseks läheb sooja vaja.»