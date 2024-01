Frederik X: kutsuge mind Hamletiks!

Taani kuninganna Margrethe II viskas vana ja uue aasta pidude melusse paraja pommi, kui teatas troonist loobumisest oma poja, kroonprints Frederiku kasuks. 52 aastat kuninganna tiitlit kandnud Margrethe II oli kujunenud 20. sajandi moodsa kuninganna võrdkujuks ning kaks korda Eestiski käinud daami meenutatakse soojalt. Üks tema populaarsuse põhjusi on kindlasti võimalus temaga samastuda, sest nii ahelsuitsetamine, plehku pannud abikaasa kui ka rivaalitsevad lapsed on teemad, millega inimesed puutuvad kokku pangaarvest ja seisusest hoolimata.

Troonilt tagasiastumise põhjuseks toodud halb tervislik seisund on kaasaegsetele muinasjutuhuvilistele mõistagi liiga lahja põhjendus. Alles eelmise aasta alguses jõudsid Taani kuningapere tegemised pealkirjadesse, kui kuninganna otsustas printsi ja printsessi tiitlist ilma jätta oma noorema poja Joachimi, tema abikaasa Marie ja Joa­chimi neli last. Noorema poja perekond sai küll aadlitiitlid, kuid pahandust oli palju ning suur nördimus jõudis nii palju meelehärmi tekitada, et kuninganna palus oma teguviisi pärast avalikult vabandust, tegu ennast siiski kahetsemata ja tagasi pööramata.