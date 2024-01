Härmatis võib muuta teed kohati libedaks

Varahommikul on teeolud erinevad. Ida- ja Põhja-Eestis on paiguti teedel härmatist ning sõidujälgede vahel on teepinnad jäised, teekatted suurematel riigiteedel Lõuna- ja Lääne-Eestis on kuivad või soolaniisked. Teetemperatuur on üle Eesti miinuspoolel ja teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.