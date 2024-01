TELEHOMMIK ⟩ Läänemets: erakonnavahetused valitsuses jõujooni ei muuda

Läänemets märkis, et kõnelused mitme rahvasaadiku erakonnavahetusest vältasid juba kuid. «Kui osad endised keskerakondlased hakkasid liikuma Isamaasse, siis meie loomulikult kutsusime ka enda ridadesse,» ütles Läänemets.

Tema sõnul sai teema uuesti lauale tõstetud jõulude ajal. «Küsimus on selles, mida nähakse tulevikus,» ütles Läänemets. «Eks sotsiaaldemokraadid on ainus tasakaalustav jõud paremerakondade vastu,» ütles Läänemets, lisades, et Keskerakond on jätkuvalt tugev munitsipaalpoliitikas, kuid mitte enam riigi tasandil.

Läänemets lisas, et sotsid, nagu ka teised erakonnad, on rääkinud ka Keskerakonna ühe juhtpoliitiku Jüri Ratasega. «Ma arvan, et Ratas annaks väga palju juurde sotsiaaldemokaatidele, kuid ei saa öelda, et mingid läbirääkimised praegu käiksid ja mina ei ole kuulnud, et Ratas praegu kuhugi liiguks,» ütles Läänemets.

Erakonnavahetused Läänemetsa sõnul valitsuses muudatusi kaasa ei too. Samas on Läänemetsa sõnul sotsiaaldemokraatide soov, et ei räägitaks vaid riigi rahanduse korda seadmisest, vaid esmajärjekorras sellest, mis saab inimeste töökohtadest ja kuidas palkasid tõsta. «Ja pärast seda võime jälle rääkida riigi rahandusest,» ütles Läänemets.

Mis puudutab Eesti 200 üleskutset kukutada sotside abiga Tallinnas võimult Keskerakond, siis Läänemetsa sõnul eeldaks see koalitsiooni tegemist EKRE-ga ja sellega sotsid nõus ei ole.