«Ukraina vajab veel rohkem relvi ja veel paremaid relvi. Oluline, et kõik riigid, kellel on see võimekus, paneksid oma sõjatööstuse tööle, et Ukraina saaks seda, mida ta vajab ja et Euroopa saaks jälle sõjaliselt tugevaks. Teeme nii, et see oleks viimane agressioonisõda Euroopa pinnal,» ütles president Karis.