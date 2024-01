Keskerakonna algselt 16-liikmeline riigikogu fraktsioon on kahanenud seitsmele saadikule: fraktsiooni aseesimehed Andrei Korobeinik ning Vadim Belobrovtsev, samuti Aleksei Jevgrafov, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Lauri Laats, Jüri Ratas ja Aleksandr Tšaplõgin.

Samaväärselt räsitud on ka erakonna juhatus. Juba eelmise aasta sees lahkusid juhatuse liikmetest erakonnast Maria Jufereva-Skuratovski ja Taavi Aas, neile lisandusid nüüd Kiik, Jaak Aab, Enn Eesmaa ja Andre Hanimägi. Kui vahepeal on juhatusse lisandunud Ester Tuiksoo ja peasekretärina Anneli Ott, siis nüüd on varunimekirjas järgmisena võtta septembrikuisel kongressil 36 häält saanud Ülle Juht ja 22 häält saanud Gert-Üprus Tarn.