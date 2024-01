Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 57-aastane mees

«Tuletame liiklejatele meelde, et teeolud on Eesti teedel jätkuvalt keerulised. Liiklemist muudavad raskemaks külmakraadid, libedus, lumesadu ja tuisk. Palume kõigil liiklejatel varuda sihtkohta jõudmiseks aega ja kannatust. Oluline on arvestada talviste teeoludega – valida teeoludele vastav sõidukiirus, vältida möödasõite ja hoida pikivahet,» selgitas Pärnu jaoskonna välijuht Eivo Evertsoo.