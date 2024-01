Kõrvalseisjal on võimatu otsustada, kumma poole õigus on suurem või kes rohkem kahju kandis, kuid tüli ise paljastab, kuidas käivad asjad Eesti kinnisvaraarenduses ja kuidas võib üks asi nii käest ära minna, et rahumeelset lahendust enam ei paistagi.