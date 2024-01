«Mulle tundus, et pileteid oli müüdud kolm korda rohkem, kui rong oleks mahutanud,» rääkis video postitanud naine. «Ruumi ei olnud, õhku ei olnud, inimesed seisid isegi WCs ega pääsenud õiges peatuses välja. Osa rahvast jäi rongist maha, kuna nad lihtsalt ei mahtunud peale. Ma saan aru, et Elron tahab raha teenida, aga see on juba üle igasuguse piiri.»