Kristina Kallas: õpetajad on oma nõudmisi muutnud

Kallase sõnul nõudsid õpetajate esindajad viimatistel palgakõnelustel, et õpetaja alampalk oleks 1835 eurot. «Sel juhul oleks vaja 10 miljonit eurot, aga nüüd soovisid nad 1950 eurot ehk üle saja euro rohkem kui eelmise aasta lõpus streigi ärajätmiseks esitatud summa,» lausus minister. «Nad on oma nõudmist muutnud ja selle täitmiseks oleks vaja 46 miljonit eurot. Viimaste läbirääkimiste põhjal teadsin, et streiki ollakse nõus ära jätma, kui alampalk tõuseb viis protsenti, tähendab, et selle suurus oleks 1830 kopikatega. Täna me suudame 1803 ehk siis 33 eurot juurde igale õpetajale oleks see, mis hoiaks streigi ära. See oleks olnud 10 miljonit eurot, nüüd on aga täiesti teine summa – 46 miljonit. Seda ei ole võimalik riigieelarvest juurde leida. Ka 10 miljoni euro juurde leidmine on praktiliselt võimatu, sest haridusministeeriumi realt seda ei leia, juba praegu oleme kärpinud terve ministeeriumi jagu palgaraha. Me ei saa riigi toimimist kinni panna. Peame maha istuma ja küsima, et mis see streigi ärajätmise soov on.»