Fotoseeria: Võõras tuli külasse. Maalased vaatavad betooniga tõtt. Ühel heal päeval hakkasid küla taga keset paksu metsa masinad vurama. Üha rohkem ja tihemini keerutasid tolmu teedel, tehes põrgumüra. Sellist sagimist polnud siinkandis varem nähtudki. Enne oli see üks ütlemata vaikne koht, ainult aeg-ajalt sõitis mõni auto mööda. Taamal oli maanteemüra küll kuulda, aga kui tuul puhus soodsas suunas, oli see tõepoolest üks taevaline tasane kant. Ja siis järsku tassiti ja tassiti, pikad päevad, ning üha laiemaks ja kõrgemaks paisus mägi, nii et paistis üle puude juba kaugele kätte, ükskõik kummalt poolt vaatad. Külamehed viskasid nalja, et tea, kas suusamäge tehakse või mingit pommivarjendit. Eks raudtee-ehitusest oli lehes ja raadios räägitud, aga et ta nüüd päris siiasamma tuleb – ja veel nii suurelt –, poleks mitte arvanud.Aga nüüd kerkisid ökoduktid ja viaduktid kui seened pärast vihma. Urgele, Saustinõmmele, Loone külla ja veel paljudesse paikadesse. Tohututes kogustes tassiti kohale kruusa, liiva ja betooni. Fotolugu Eestimaale valminud uutest betoonist naabritest.

Foto: Liis Treimann / Äripäev