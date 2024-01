«Epp viis kanad minema meie ühise tuttava laudast ja nüüd süüdistab mind, et mina olevat need kanad varastanud,» ütles Rõuge vallas talu pidav Christel Strömberg, kelle sõnul süüdistab samas vallas elav kirjanik teda asjades, mida ta pole teinud.

Strömberg väitis, et tema naabrimehe Tiit Allase kanad varastas ära hoopis kirjanik ise. «Ta tunnistas laupäeval, et oli omanikuga kokku leppinud, et viib kanad kevadel tagasi. Nüüd räägitakse mind terves külas taga – [Petrone] käib mööda küla ringi ja süüdistab mind kanavarguses,» ütles ta.