Kriminaalbüroo juht Pihlakodu juhtumist: kahtlusalune pole varem meie huviorbiidis olnud

Seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatakse 55-aastast meest, kes töötas hooldekodus hooldajana. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre lausus «Krimiraadiole», et praeguseks on teada, et ohvreid oli rohkem kui üks. Seda, kui palju oli tegelikult ohvreid ja mis täpselt toimus, näitab uurimine, ütles ta.