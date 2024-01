Keerulised jääolud võivad jõgedel uusi üleujutusi põhjustada

«Samas on veel mitmeid hüdromeetriajaamu, kus jääummistuse mõjul rühib veetase jätkuvalt tippu. Näiteks Kuningaküla hüdromeetriajaamas on hetkel veetase 44 cm üle pikaajalise keskmise, Pajusis 42 cm ja Varangu hüdromeetriajaamas on tõus kolme päevaga olnud 80 cm-lt 142 cm-ni ehk ligi 60 cm,» märgitakse ülevaates.