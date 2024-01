Spetsialisti selgituse järgi tuli töö planeerida nii, et kaitseväärtused ei saaks kannatada. «Näiteks kasvab seal piirkonnas Eestis üliharuldane seen limatünnik, mis kuulub looduskaitsealuste liikide esimesse kategooriasse. See tähendab, et pärast puude langetamist jäetakse need metsa alla ega veeta välja,» selgitas ta.