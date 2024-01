Metsküla kooli poisid Ruudi ja Jürgen, mõlemad 11-aastased, käisid teisipäeval Tallinnas. «Hommikul öeldi, et läheme Tallinna ja seal Postimehe majja – see on niisugune suur klaasmaja,» ütles Ruudi. Pärast toimetuse ruumidega tutvumist leidis poiss, et ajakirjanikuamet võiks talle tulevikus huvi pakkuda küll.