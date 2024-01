Portaali Rus.Postimees lugeja sõnul oli plakat kleebitud Paevälja peatuse lähedal asuva posti külge. Seal on kirjas: «Reformierakond on omadega põhjas» ja «Mihhail – rahvas on sinuga» («Партия реформ – отстой» ja «Михаил – народ с тобой»). Plakati kontekstist ja stiilist võib aru saada, et see oli mõeldud aktsioonina Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti toetuseks.