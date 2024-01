GALERII ⟩ Tallinn valmistub Zelenskõi visiidiks, politsei soovitab kesklinna vältida

Põhja prefektuuri operatiivbüroo juht Veiko Vaher sõnas Postimehele, et politsei on lähipäevil Tallinna linna teedel ja tänavatel väljas tavapärasest suurema ressursiga, et tagada Ukraina presidendi visiidi turvalisus. «Tugevdame kontrolli ka Tallinna lennujaamas ja sadamas. Lähipäevil kehtib Tallinnas ka lennukeelu ala. See tähendab, et droonide lennutamine on keelatud. Juhul, kui PPA tuvastab drooni, tuuakse see alla,» lisas ta.