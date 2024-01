XXVIII laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson ütles, et seekord kõlavad muu hulgas Setumaa ja Võrumaa kandi lood. «Ma ise olen pärit Põhja-Eestist, täpsemalt kirderannikult, ning sealt on ka meie kirjakeel. Lõuna-Eesti pool räägitakse teistmoodi, selles kandis on oma sõnavara,» rääkis Jürgenson. «Väga palju koorilaule on murdekeeles. Dirigendina tunnen vahel, et pean lauljatele selgitama, mida me laulame. See teebki asja huvitavaks ja sealt saime ka selle peo mõtte. Tore on teada, kus kandis kuidas lauldakse.»