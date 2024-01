«Ta (Venemaa riigijuht Vladimir Putin – M. P.) ei kavatse peatuda. Ta tahab meid täielikult okupeerida ja mõnikord annab partnerite ebakindlus Ukrainat raha ja relvadega aidata Venemaale julgust ja jõudu,» hoiatas Zelenskõi. «Venemaa president ei rahune enne, kui on Ukraina hävitanud. Te teate väga hästi, kes Ukraina järel järgmisena ohus on. Kui me vastu ei pea, võivad järgmised olla Leedu, Läti, Eesti ja Moldova.»