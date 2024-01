USA saadab Taiwani mitteametliku delegatsiooni

Ametniku sõnul hõlmaks delegatsioon endisi USA valitsusametnikke, mida on tehtud ka varasemate selliste delegatsioonide puhul viimase 20 aasta jooksul.

«Üksikasjad on veel kinnitamisel. Sellised delegatsioonid hõlmavad selgitamist, mis on USA ühe Hiina poliitika ja mis ei ole. Meie arvates aitab see kaasa rahu ja stabiilsuse saavutamisele,» lisas ametnik.