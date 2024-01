OTSEPILT ⟩ Sotsiaalkomisjon ja põhiseaduskomisjon arutavad avalikul istungil geeniandmete leket

Sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak selgitusel on istung ajendatud detsembris avalikuks tulnud juhtumist, kus geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte Asper Biogene andmebaasist laaditi ebaseaduslikult alla umbes 10 000 inimese terviseandmeid sisaldavaid faile. «Tegemist on Eesti ajaloo suurima andmelekkega, mille tagamaad selgitavad Politsei ja Andmekaitse Inspektsioon välja menetluse käigus. Samal ajal soovime Riigikogus kindlaks teha, kas andmekaitsealast seadusandlust oleks vaja täiendada. Andmete taga on päris inimesed ja päris elud, seetõttu tuleb küberturvalisust võtta äärmiselt tõsiselt,» märkis ta.