Tallinna personalidirektor Vilve Raik ütles Postimehele, et linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töötajatele on lubatud maksta kord aastas tulemuspalka juhul, kui asutusel on selleks eelarves raha. «Tulemuspalga võib teenistujale määrata tööplaanis kavandatud ja kalendriaastaks teenistujaga kokku lepitud eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise eest. See kehtib ka ametite ja hallatavate asutuste juhtide kohta. Tulemuspalga hallatava asutuse juhile otsustab ametiasutuse juht koos vastava abilinnapeaga,» selgitas Raik.