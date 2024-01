Riigipea andis Ukraina sõdurile üliharuldase teenetemärgi

Mõõkadega Kotkaristi I klassi orden on Eesti riigi kõrgeim sõjaline teenetemärk, mida iseseisvuse taastamise järel ei ole veel kellelegi antud.

«See on vaba maailma ja oma riigi kaitsmise, ülima vapruse tunnustamiseks igaühele neist, kes võitlevad Ukrainasse tunginud vaenlasega,» selgitas Eesti riigipea Tallinnasse saabunud Ukraina ametikaaslasele.

Karis märkis, et sõja võidavad sõdurid. «Neile kuulub meie ülim tänu ja tunnustus. Sajad tuhanded Ukraina sõdurid kaitsevad praegu oma riiki Venemaa agressiooni vastu. Kui ma ütlen Ukraina sõdur, mõtlen ma kõigile väeliikidele, eriüksustele, territoriaalkaitsele, vabatahtlikele, aga ka neile, kes sõjatööstust käigus hoiavad. Ma mõtlen Ukraina sõdurile,» sõnas Eesti riigipea.

Karis juhtis tähelepanu, et Ukraina ühiskonna kaitsetahe, hoolimata kümme aastat kestnud sõjast, on endiselt tugev. «Ukraina sõduri võitlustahe on endiselt raudne, hoolimata läbielatud koledustest, kaotatud lähedastest, laastatud linnadest, põletatud kodudest ja lõputuna paistvatest lahingutest,» sedastas ta.