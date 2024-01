Kristina Kallas: erivajadustega õpilaste õpe vajab streigi ajal erikokkulepet

«On väga oluline, et töötüli ajal ei jääks vajaliku järelevalve ja toeta kõige haavatavam hariduse sihtrühm,» märkis Kallas oma pöördumises. «Need on lihtsustatud õppekava toimetuleku ja hoolduse tasemel õppivad õpilased ning eritoe vajadusega õpilased esimeses ja teises kooliastmes.»

Kallas selgitas, et kuna tegemist on lastega, kes sageli vajavad kindlat rutiini ega harju uute inimestega, siis ei pruugi nende puhul olla võimalik, et tunde annavad asendajad, ajutised nende jaoks võõrad ja erivajadusi mitte tundvad töötajad.