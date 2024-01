Päeva jooksul viidi kaasa vaid üks inimene – sariprovokaator Kalle Lomp – ja temagi on nüüdseks koju jõudnud. Muid vahejuhtumeid ei olnud. «Olenemata sellest pingest ja kõrgest riskiastmest, mis president Zelenskõi visiidiga kaasa tuleb, siis need ohud said kõik maandatud ja ühtegi suuremat intsidenti ei olnud,» sõnas Vaher.