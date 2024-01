Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kolmandal katsel teoks saanud visiit Eestisse jääb mällu erakordsete turvameetmete tõttu. Kuigi Ukraina lipuga Airbus 319 saabus Vilniusest Tallinna juba 10. jaanuari õhtul, ei avaldanud ükski meediakanal julgeolekukaalutlustel seda fakti enne hommikut – täpsemalt öeldes enne koidikut, mil visiiti kajastama registreeritud ajakirjanikud juba Kadrioru poole ruttasid. Kuid Kumu juures, kust mööda ajaloolist treppi laskujal on lossini kiviga visata, kerkib pimedusest teele ette automaaturi profiil. Sõnum on ühene: nii mäest alla laskuv tee kui ka trepp on lähemaiks tundideks suletud.